تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 16 أبريل 2021

انخفض متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الجمعة 16 أبريل 2021، في البنوك، مع أوائل شهر رمضان.

وارتفع متوسط سعر صرف الجنيه المصري، اليوم الجمعة، أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي، فيما تراجع أمام الجنيه الإسترليني.

سعر الريال السعودي في مصر

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وانخفض متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة إلى نحو 4.166 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.2 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

فيما سجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في بنكين هما المشرق، وبلوم مصر، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.153 جنيه للشراء، و4.188 جنيه للبيع.

فاتورة استهلاك رمضان

يرتفع حجم استهلاك المصريين للسلع الغذائية في رمضان من كل عام بمعدلات كبيرة مقارنة بباقي شهور السنة.

وقدر جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية قيمة استهلاك السلع الغذائية خلال الشهر الفضيل بنحو 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار).

ويعكس هذا الرقم تصاعدا ملحوظا في فاتورة الاستهلاك في شهر رمضان هذا العام عن الأعوام السابقة، إذ كانت لا تتجاوز 70 مليار جنيه (4.47 مليار دولار) في 2020، وقرابة 50 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) في 2019.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وانخفض متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، قرشا إلى نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.70 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.54 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.51 جنيه للشراء، و21.66 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.253 جنيه للشراء، و 4.281 جنيه للبيع.

كما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، إلي نحو 51.79 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

التحويلات تقفز رغم الجائحة

رغم التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع، إلا أن الاقتصاد المصري حافظ على ثباته بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وقال البنك المركزي المصري، الإثنين، إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، في الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020، زادت 13.5% إلى 15.5 مليار دولار، من13.7 مليار دولار.