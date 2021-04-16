أفضل العصائر المفيدة في رمضان 2021

تناول العصائر في رمضان مهم جدا للحفاظ على الصحة ورطوبة الجسم، ولهذا من المهم أن تتعرف على أفضل العصائر الرمضانية المفيدة.

ففي شهر رمضان يمكنك تناول المشروبات الصحية والعصائر المفيدة للجسم التي تحميه من التعرض إلى الجفاف وغيرها من المشكلات الصحية، وتعوض نقص الفيتامينات والمعادن التي يفقدها الجسم أثناء الصيام، وفيما يلي أهم العصائر المفيدة في رمضان.



العصائر المفيدة في رمضان 2021

الكركديه





يعتبر الكركديه من المشروبات الرائعة التي يمكن تقديمها بعد الإفطار في شهر رمضان وهذا لفوائده المختلفة، حيث أنه يساعد على تخفيض ضغط الدم وإدرار البول، فضلا عن أنه مفيد للقلب ويقوي خلايا الدم ويعزز المناعة ويحمي الجهاز الهضمي، حيث إنه يعتبر من الملينات الطبيعية.

طريقة عمل الكركديه

المقادير:

2 كوب من الكركديه

لتر ماء

كمية من السكر حسب الرغبة

طريقة التحضير:

يتم نقع أوراق الكركديه في الماء لمدة لا تقل عن الثلاث ساعات.

يصفى الكركدية من الأوراق ويتم إضافة السكر إليه حسب الرغبة ويقلب.

نضع عصير الكركديه في الثلاجة وبعدها يصب ويقدم.

قمر الدين

من أشهر العصائر التي تقدم في شهر رمضان هو عصير قمر الدين، الذي يكون عبارة عن المشمش والذي يعتبر من الفواكه الغنية بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ، ب، ج، والحديد، مما يساعد على تقوية الدم في شهر رمضان، فضلا عن تعزيز مناعة الجسم، كما أنه يحمي من الشعور بالعطش خلال فترة الصيام.



طريقة عمل عصير قمر الدين

يتم نقع قمر الدين لمدة يوم كامل في كمية من الماء.

يقلب جيدا مع الماء المنقوع به حتى يذوب تماما، ويضاف إليه السكر حسب الرغبة.

العرقسوس





من أفضل العصائر التي من الممكن أن تقدم على المائدة الرمضانية، حيث أنه له الكثير من الفوائد المتنوعة التي تفيد الجسم أثناء الصيام، إذا أنه يساعدك على التخلص من الشعور بالعطش، ويفيد الجهاز الهضمي والتخلص من المشكلات التي تصيبه.

طريقة عمل العرقسوس

المقادير:

كمية مناسبة من العرقسوس

ملعقة من بيكربونات الصوديوم

كمية من الماء

طريقة التحضير:

يتم وضع بيكربونات الصوديوم على العرقسوس ويترك معه حتى يتخمر لمدة يوم تقريبا.

نضع العرقسوس على قطعة من الشاش الأبيض ويلف بها جيدا، ويوضع في إناء به الماء البارد ويترك به.

يتم عصره جيدا في الماء حتى يتغير لون الماء إلى الأسود.

يحلى ويقدم في الأكواب وبالهناء والشفاء.

التمر هندي

عصير التمر الهندي من العصائر المفضلة التي يحرص على تناولها الكثيرون خلال شهر رمضان، وهذا لما له من فوائد متعددة للصحة حيث أنه يحمي من العطش ويساعد على الهضم بشكل أفضل والتخلص من الإمساك والاضطرابات المعوية المختلفة، فضلا على أنه يعزز صحة القلب ويحمي الفم من الإصابة بالتهاب اللثة.

طريقة عمل التمر هندي

المقادير:

كوب من قطع التمر هندي

ملعقة من ماء الورد

8 أكواب من الماء

سكر حسب الرغبة

طريقة التحضير: