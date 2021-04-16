روسيا تأمل تجاوز ليبيا أزمتها نتيجة التدخل الخارجي "الصارخ"

أعربت روسيا عن أملها أن تتجاوز ليبيا الأزمة المتواصلة منذ سنوات والتي اندلعت نتيجة التدخل الخارجي الصارخ.

جاء ذلك خلال مباحثات وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ورئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال زيارة الأخير لموسكو حاليا.

وأعرب شويجو عن أمله في أن "يتجاوز الليبيون الأصدقاء لروسيا الأزمة المتواصلة منذ سنوات، والتي اندلعت نتيجة التدخل الخارجي الصارخ".

وقال شويجو لرئيس الوزراء الليبي، في تصريحات نشرتها وزارة الدفاع الروسية: "أعتبر زيارتك إلى موسكو الخطوة الأولى باتّجاه استئناف التعاون الكامل بين وزارتي دفاع البلدين".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعرب عن استعداد القيادة الروسية لتقديم الحلول لإحداث انفراجات في الأزمات الليبية.

وأوضح الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية الروسي بموسكو، الخميس، أن الهدف الأساسي لحكومته هو ضمان وحدة واستقرار ليبيا وإخراج القوات الأجنبية منها.

وأكد الدبيبة، أن أي دولة لا توجد بها مؤسسة عسكرية موحدة لن تقوم لها قائمة، داعيا أطراف المؤسسة العسكرية إلى الالتقاء تحت مظلة حكومته.

كما أعرب عن تطلعه لمساعدة روسيا في كل شيء وجميع الشركات الروسية العاملة في مجال الغاز إلى العودة إلى ليبيا، ورغبة حكومته في تفعيل وتجديد العقود الموقعة مع روسيا قبل 2011.

وعقد الدبيبة الخميس بالعاصمة الروسية موسكو والوفد المرافق له مباحثات مع رئيس وزراء روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين.

وزار الدبيبة، الخميس، موسكو، لبحث التعاون العسكري والاقتصادي، حيث كان في استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا؛ نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.

وهذه الزيارة وهي الأولى للدبيبة إلى روسيا، منذ نيل حكومته الثقة في البرلمان الليبي، في مارس/ آذار الماضي، وذلك بعد أيام من زيارة إلى تركيا، وجولة قادته إلى مصر والإمارات والكويت، بحث خلالها دعم مسار العملية السياسية في ليبيا.