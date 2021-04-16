أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية أنها تحقق مع روسي مسجون لدى برلين بشبهة التخطيط لاغتيال معارض روسي مقيم في البلاد.
وأوقف المشتبه به في يناير/كانون الثاني الماضي وهو مسجون في انتظار المحاكمة.
وقالت النيابة إن المشتبه به متهم بـ"الاستعداد لارتكاب جريمة قتل والتحضير لعمل عنف خطير يهدد الدولة وانتهاك قانون السلاح".
ويزعم أنه تلقى توجيهات للحصول على السلاح والاتصال بمنفّذ الاغتيال في ألمانيا، إضافة إلى التجسس على الضحية المستهدفة والعمل كسائق للمنفذ خلال العملية.
وأضافت النيابة أنه تمكن من تهريب الشخص الذي كان سينفذ العملية إلى ألمانيا والحصول على سلاح ناري بكاتم صوت، لكنها لم تقدم تفاصيل حول هوية الضحية أو مكان تواجده.
وكان روسي آخر قد تمت محاكمته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتهمة قتل قائد شيشاني سابق في حديقة في برلين في 23 أغسطس/آب الماضي، بناء على أوامر موسكو على ما يُزعم.
يأتي التحقيق الجديد في وقت تتزايد التوترات بين ألمانيا وروسيا بشأن أوكرانيا، وتسميم المعارض أليكسي نافالني ثم سجنه والجدل حول خط أنابيب "نورد ستريم 2".
ولطالما شددت المستشارة أنجيلا ميركل على أهمية إبقاء الحوار مفتوحا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها صعّدت نبرتها في الأشهر الأخيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تحقق مع روسي بتهمة التخطيط لاغتيال معارض لبوتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.