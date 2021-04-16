وزير خارجية إسرائيل: أدعو الفلسطينيين إلى الانضمام لدائرة السلام

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي الفلسطينيين إلى الانضمام لدائرة السلام، مؤكدا أن الطريق إلى السلام يتطلب مفاوضات ومحادثات.
وقال جابي أشكنازي، في كلمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزراء خارجية قبرص واليونان والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، "صنعنا التاريخ بالتوقيع عل الاتفاقيات الإبراهيمية بين الإمارات وإسرائيل".
وبشأن نووي إيران، قال وزير خارجية إسرائيل إن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وكشف أنه ناقش مع نظرائي الإماراتي والقبرصي واليوناني العديد من مجالات التعاون حول الطاقة.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد قال، خلال لقاء مع الدكتور أنور قرقاش قبيل انطلاق الاجتماع الرباعي، إن "الأطراف تشهد بالفعل ثمار اتفاقيات إبراهيم للسلام".
وأضاف أشكنازي، في تغريدة عبر "تويتر": "نحن نعمل معًا لتنفيذ اتفاقيات إبراهيم بسرعة، ونشهد اليوم بالفعل ثمار الاتفاقيات والتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والسياحة والصحة والعديد من المجالات الأخرى".
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