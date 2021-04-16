مستشار الكاظمي: العراق يعيش أزمة بسبب الهجمات على البعثات

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي أن بغداد تعيش أزمة كبيرة بخصوص الهجمات على البعثات الدبلوماسية التي تتعهد البلاد بحمايتها.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي خلال تصريحات لفضائية "الحدث"،: إن "بعض الفصائل تريد مزاحمة الدولة العراقية في قرار الحرب والسلم"

وأضاف، إن بغداد قد تستعين بالتحالف الدولي في التحقيقات الخاصة بالهجوم على مطار أربيل.

وفي وقت سابق أكد حسين علاوي أن هناك قوى ترفض استقرار العراق، واتجاهه بهدوء نحو الانتخابات، مشيرا إلى أن ما حصل خلال 48 ساعة عنف مسلح للضغط على وجود القوات الأمريكية والتركية، والتشابك الدولي يمنع الحكومة من كشف بعض التحقيقات.

واستهدف هجوم بطائرة مسيرة، مساء الأربعاء، مطار أربيل الدولي، أقصى شمال العراق.

وأعلن بيان لوزارة داخلية إقليم كردستان العراق أن أسباب دوي الانفجار الذي سُمع هذه الليلة في مطار أربيل الدولي ناتج عن فعل طائرة مسيّرة تحمل مادة /تي.إن.تي/ شديدة الانفجار.

الهجوم على مطار أربيل قوبل بإدانات قوية وغضب داخل وخارج العراق، من تكرار هجمات المليشيات المسلحة المقربة من إيران.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الذي أمر بفتح تحقيق فوري تلك الاعتداءات بأنها "أعمال إرهابية"، وقال إن "أمن العراق هو من مسؤولية الحكومة والقوات الأمنية العراقية بكل تشكيلاتها، وأن هذا النوع من الأعمال الإرهابية التي تجري في شهر رمضان المبارك هدفها زعزعة الأمن".

ولم تتبن أية جهة بعد هجوم أربيل، لكنه يأتي بعد نحو شهرين على هجوم صاروخي استهدف مجمعا عسكريا في المطار نفسه، وتتمركز فيه قوات تابعة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، والذي تقوده الولايات المتحدة.

وحينها، تبنت الهجوم مجموعة تعرف بـ"أولياء الدم" التي تُعد واجهة لفصائل موالية لإيران في العراق.