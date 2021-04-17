موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. كهربائية فيراري ومرسيدس EQS

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

سبق لفيراري أن طرحت أول سيارة كهربائية هجينة من صنعها، هي طراز SF90 Stradale، متعدد المحركات والذي كشف عنه في عام 2020.

كشفت شركة مرسيدس عن أفخم موديل كهربائي من صنعها، طراز EQS المخصص لعام 2022، والذي تسعى من خلاله لمنافسة موديل تسلا S.

قدمت صناعة السيارات اليابانية مجموعة استثنائية من السيارات على مستوى القيمة الجمالية على مدار السنوات العشر الماضية.

أثبتت السيارات صغيرة الحجم كفاءة عالية في التحكم والأداء على الطرق المنحنية.

شهدت حقبة ستينيات القرن الماضي توفر مجموعة استثنائية من السيارات كانت على قدر كبير من السرعة والأداء المتميز.

جذبت سيارات شركة MG البريطانية اهتمام العملاء في مصر خاصة طرازات عام 2021 التي أتاحت المزيد من الإمكانيات.

