بايدن: ننسق مع اليابان بشأن كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، إن واشنطن تنسق مع اليابان في مواجهة التحديات المشتركة، وخاصة كوريا الشمالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، عقب أول قمة تعقد وجها لوجه في البيت الأبيض.

وقال بايدن: "نحن مصممون على العمل معا لمواجهة التحديات التي تطرحها الصين وفي قضايا مثل بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وكذلك كوريا الشمالية".

وتابع "ملتزمون بتعزيز دعم إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا"، موضحا "هدفنا الرئيسي هو السيطرة على الفيروس ومساعدة حلفائنا وجيراننا على التعافي منه".

بدوره، أكد رئيس الوزراء الياباني أن الدولتين الحليفتين ستعارضان "أي محاولة" من جانب بكين "لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو بالترهيب في بحري الصين الجنوبي والشرقي".

وتابع "نؤكد التزامنا بتفكيك جميع أشكال أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية في المنطقة".

وأضاف "اتفقت مع الرئيس الأمريكي على مطالبة كوريا الشمالية بتنفيذ التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي".

ويمثل البرنامج النووي والصاروخي لبوينج يانج تهديدا كبيرا لجيرانها والعالم، وتسعى الولايات المتحدة وحلفائها لاحتواء هذه الأزمة.

ويدور نزاع بين الصين واليابان منذ أمد طويل على مجموعة جزر تسيطر عليها طوكيو وتطلق عليها اسم "سينكاكو" في بحر الصين الشرقي، في حين تطالب بكين بالسيادة عليها وتسميها جزر "دياويو".

ونشب توتر بين واشنطن وبكين خلال الفترة الماضية بعد تحليق مقاتلات صينية فوق بحر الصين الجنوبي بالتزامن مع تدريب لحاملة طائرات أمريكية في المنطقة.