ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
طرحت شركة TCL الصينية للإلكترونيات مجموعة من اللقطات لهاتف جديد تستعد لطرحه، ستجمع خلاله ما بين خاصية الطي واللف عند استخدامه.
وجّه تحالف دولي في مجال حقوق الطفل رسالةً لرئيس فيسبوك مارك زوكربيرج لصرف النظر عن إطلاق نسخة من "أنستقرام" لمن هم دون الثالثة عشرة.
أعلنت كلّ من شركات "أبل" و"جوجل" و"فيسبوك" عن إجراءات تهدف إلى تعزيز جهودها لمكافحة التغيّر المناخي،
بعد نجاح تقنية معتمدة على السبانخ لإرسال بريد إلكتروني، يفكر علماء جدد في تحويل النباتات ذاتها إلى روبوتات.
دائما تأخذنا التكنولوجيا لما هو أبعد من حدود الخيال، هذه المرة طال التطور السماعات اللاسلكية في ظل منافسة قوية بين العديد من الشركات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. مفاجأة TCL والعمالقة يغازلون "بايدن" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.