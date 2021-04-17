مذكرات رفع الحصانة تحاصر المعارضين بالبرلمان التركي

تلقى البرلمان التركي 20 طلبا لرفع الحصانة عن نواب معارضين من حزبي الشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي الكردي المعارضين.

وذكرت صحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة أن "طلبات رفع الحصانة تضمنت أسماء 10 نواب من الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، ومثلهم من الشعوب الديمقراطي الكردي".

وتابعت "التهم التي وجهتها وزارة العدل للنواب في طلبات رفع الحصانة، تتمثل في إهانة الرئيس، وتحريض المواطنين بشكل علني على العنف".

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن طلبات رفع الحصانة طالت أسماء بارزة في الحزبين المعارضين، أبرزها نائبة مدينة إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، غمزة آق قوش إيلجازدي المعروفة بنشاطها الحقوقي وتقاريرها التي ترصد انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.

كما طالت طالبات الحصانة أيصا سزائي تمللي، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ونواب آخرين معارضين للنظام.

وتأتي هذه المذكرات بعد 3 أيام فقط من إرسال وزارة العدل 10 مذكرات للبرلمان لإسقاط الحصانة عن 8 نواب من حزب الشعب الجمهوري؛ أبرزهم زعيم الحزب، كمال قليجدار أوغلو، بالإضافة إلى نائبين من الشعوب الديمقراطي، وفق تقارير صحفية.

ولم تشر التقارير إلى حيثيات رفع الحصانة عن النواب المذكورين، غير أن الرأي العام التركي دأب على مثل هذه القرارات التي يسعى من خلالها النظام الحاكم للتضييق على المعارضة لا سيما بعد أن ارتفعت أسهمها مؤخرًا لدى الشارع.