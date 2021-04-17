الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل مذبحة مدينة إنديانابوليس

قال مسؤولو الشرطة ومكتب التحقيقات الاتحادي، إن المسلح الذي أطلق النار في موقع لشركة فيديكس في مدينة إنديانابوليس الأمريكية مما أسفر عن مقتل 8 موظفين قبل أن ينتحر كان موظفا سابقا.

ويبلغ مرتكب الحادث 19 عاما ولديه تاريخ من المرض العقلي أدى إلى اعتقال سلطات إنفاذ القانون له العام الماضي.



ويعد الحادث أحدث هجوم في سلسلة من 7 عمليات إطلاق نار عشوائي دامية على الأقل في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في مركز لعمليات شركة فيديكس بالقرب من مطار إنديانابوليس الدولي بعد الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.

وقال كريج مكارت نائب رئيس شرطة إنديانابوليس في إفادة صحفية إن الأمر استمر دقيقتين فقط وانتهى بحلول الوقت الذي وصلت فيه الشرطة لمكان الحادث.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إن شرطة إنديانابوليس كانت قد وضعت المشتبه به قيد الاحتجاز المؤقت للصحة النفسية في مارس/آذار 2020 بعد أن اتصلت والدته بإنفاذ القانون للإبلاغ عن أنه قد يحاول الانتحار.