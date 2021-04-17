سعر الدولار في مصر اليوم السبت 17 أبريل 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم السبت 17 أبريل/نيسان 2021، في شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.

وشهدت أسواق العملات العربية، والأجنبية، استقرار متوسط العملة المصرية، في أوائل شهر رمضان المبارك.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

ويشهد شهر رمضان المبارك كل عام بمصر، زيادة الاستيراد والانفاق، وارتفاع حجم الاستهلاك للسلع الغذائية بمعدلات كبيرة مقارنة بباقي شهور السنة.

أعلى سعر للدولار



وسجل سعر الدولار أعلى سعر عند نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في ماكينات صرافة 5 بنوك، كريدي أجريكول، والمصري لتنمية الصادرات، وعودة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي.

فيما هيمن سعر الدولار عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في 17 بنكا، منها الإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والكويت الوطني، والبركة، والأهلي المتحد، والمشرق، وقناة السويس.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

فاتورة استهلاك رمضان

ويرتفع حجم استهلاك المصريين للسلع الغذائية في رمضان من كل عام بمعدلات كبيرة مقارنة بباقي شهور السنة.

وقدر جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية قيمة استهلاك السلع الغذائية خلال الشهر الفضيل بنحو 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار).

ويعكس هذا الرقم تصاعدا ملحوظا في فاتورة الاستهلاك في شهر رمضان هذا العام عن الأعوام السابقة، إذ كانت لا تتجاوز 70 مليار جنيه (4.47 مليار دولار) في 2020، وقرابة 50 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) في 2019.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 18.70 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.54 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 4.166 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، اليوم السبت، نحو 4.253 جنيه للشراء، و 4.281 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، ثابتا عند نحو 51.79 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.



