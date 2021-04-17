23 ألف سجينا خارج الأسوار بأمر قادة انقلاب ميانمار

قال متحدث باسم إدارة السجون في ميانمار، السبت، إن السلطات ستفرج عن 23184 سجينا في جميع أنحاء البلاد بموجب عفو بمناسبة العام الجديد في البلاد.

ومن المتوقع ألا يكون من بين المفرج عنهم عدد كبير من نشطاء الديمقراطية الذين تم اعتقالهم منذ الانقلاب في الأول من فبراير/شباط.



والسبت هو أول يوم في السنة الجديدة التقليدية في ميانمار واليوم الأخير من عطلة استمرت 5 أيام.

ودعا النشطاء المؤيدون للديمقراطية إلى إلغاء الاحتفالات هذا العام وبدلاً من ذلك ركز الناس على حملة لاستعادة الديمقراطية بعد إطاحة الجيش بالحكومة المنتخبة للحائزة على جائزة نوبل أونج سان سو تشي.

وكانت سو تشي من بين 3141 شخصا تم اعتقالهم لصلتهم بالانقلاب وذلك طبقا لإحصاء صادر عن جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

وقال متحدث باسم إدارة السجون "في الغالب أن هؤلاء معتقلون من قبل الأول من فبراير/شباط لكن هناك أيضا بعض الذين سجنوا بعد ذلك".



وأمس الجمعة، دعا المعارضون إلى "إضراب صامت" اليوم الجمعة، وحثوا الناس على البقاء في بيوتهم حدادا على أرواح أكثر من 700 شخص قتلوا في الاحتجاجات على انقلاب الأول من فبراير شباط العسكري، وارتداء ملابس سوداء إذا اضطروا للخروج من منازلهم.

ويخرج كثير من المواطنين العاديين إلى الشوارع يوميا، احتجاجا على عودة الحكم العسكري بعد خمس سنوات من الحكم المدني بقيادة الزعيمة أونج سان سو تشي، ويفكر النشطاء في طرق جديدة للتعبير عن المعارضة في الوقت الذي تصعد فيه قوات الأمن إجراءاتها القمعية.