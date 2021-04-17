مقتل 3 رجال أمن إثر انفجار سيارة مفخخة غربي أفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية، السبت، مقتل 3 من أفراد الأمن إثر انفجار سيارة مفخخة بولاية هرات غربي البلاد.

وقال وحيد قاتلي حاكم ولاية هرات في بيان له إن "الثلاثة لقوا مصرعهم بعد هجوم بسيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة في منطقة زنده جان الواقعة بنفس الولاية اليوم".



ولفت إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الهجوم والوصول لأكبر قدر من المعلومات عن الجهة التي تقف وراء العمل الإرهابي.

وتقف حركة طالبان وراء معظم العمليات الإرهابية في أفغانستان، وكانت الولايات المتحدة، أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن عزمها سحب قواتها من البلاد بالتزامن مع ذكرى تفجيرات 11 سبتمبر الدامية.

وتعتزم الولايات المتحدة بدء الانسحاب في الأول من مايو/أيار المقبل وإتمامه بحلول 11 سبتمبر/أيلول من نفس العام.

وأكد مسؤول أمريكي أن هذا الانسحاب سيكون "منسقا" ومتزامنا مع انسحاب القوات الأخرى التابعة لحلف شمال الأطلسي.



وينهي انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها في الناتو من أفغانستان، أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، في وقت يحذر فيه معارضو هذه الخطوة من أن السلام ليس مضمونا على الإطلاق بعد قتال استمر عقدين.