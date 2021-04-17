أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 17 أبريل 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية مستهل تعاملات اليوم السبت 17 أبريل 2021، وسط صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزادت أسعار الذهب الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع) إلى أعلى مستوياتها في 7 أسابيع، وتمضي على مسار تحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 214.12 ريال (57.10 دولار)، مقابل، 212.56 ريال (56.68 دولار)، أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 187.36 ريال (49.96 دولار)، 185.99 ريال (49.60 دولار)، امس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 160.59 ريال (42.82 دولار)، مقابل 159.42 ريال (42.51 دولار)، أمس.

الذهب الاقتصادي

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 124.91 ريال (33.31 دولار)، مقابل، 123.99 ريال (33.06 دولار)، أمس.

الأوقية والجنيه الذهب

وقفز سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية إلى 6663.75 ريال (1777 دولارا)، مقابل، 6611.25 ريال (1763 دولارا)، أمس.

وزاد سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى 1498.87 ريال (399.70 دولار)، مقابل، 1487.9 ريال (396.77 دولار)، أمس.