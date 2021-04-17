سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 17 أبريل 2021

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، مستهل تعاملات اليوم السبت 17 أبريل 2021، في السوق "السوداء" غير الرسمية.

وأعلن مصرف سوريا المركزي، الخميس، عن رفع سعر صرف الليرة الرسمي في مقابل الدولار إلى 2512 ليرة، ليقترب بذلك أكثر من سعر السوق السوداء.

وكان السعر الرسمي المعتمد مثبتاً منذ يونيو/ حزيران الماضي على 1256 ليرة للدولار.

ورغم أن القرار يعد تدهورا في سعر صرف الليرة السورية رسمياً بنسبة تفوق 98% منذ بدء النزاع في العام 2011 حين كان سعر الصرف يعادل 47 ليرة للدولار، إلا أن أثره جاء إيجابيا في السوق السوداء.

وإثر القرار، تراجعت أسعار جميع العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، وهو وضع حال استمراره سيمكن المركزي السوري من إحكام سيطرته على سوق العملة وإعادة الدولار إلى القنوات الرسمية.

وتضغط الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة لسوريا، ما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بالعملة المحلية.

وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع التضخم، وتفاقم الصعوبات أمام السوريين، الذين يجدون صعوبة أصلا في توفير ثمن الطعام والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

أسعار العملات

واستقر سعر الدولار، في السوق غير الرسمية عند 3080 ليرة للشراء و3175 ليرة للبيع.

وبلغ سعر اليورو 3684 ليرة للشراء و3802 ليرة للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني، مسجلا 4237 ليرة للشراء و4378 ليرة للبيع.

الريال والدرهم والدينار

كما استقر سعر الريال السعودي لدى السوق السوداء عند 819 ليرة للشراء و847 ليرة للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية عند 836 ليرة للشراء و864 ليرة للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي عند 10197 ليرة للشراء و10538 ليرة للبيع.