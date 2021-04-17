استهداف بئري نفط في العراق.. والحكومة: الإنتاج لم يتأثر

أعلنت وزارة النفط العراقية، السبت، استهداف بئرين نفطيتين في حقل "باي حسن" بمحافظة كركوك شمالي البلاد بـ"عمل إرهابي"، دون حدوث أضرار.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزارة قولها في بيان، إن "بئرين نفطيتين في حقل باي حسن تعرضتا فجر اليوم لعمل تخريبي إرهابي جبان بتفجير عبوتين ناسفتين".
وأشار البيان إلى أن "هذا العمل الإرهابي لم يسفر عن حدوث حرائق أو أضرار مادية أو بشرية، ولم يؤثر على العملية الإنتاجية أو توقف ضخ النفط من الآبار المذكورة".
وشددت الشركة على أن "هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن توقف الجهود الوطنية في إدامة العملية الإنتاجية دعماً للاقتصاد الوطني".
ولفت إلى أن وزارة النفط والجهات المعنية والأمنية قامتا بفتح تحقيق في الحادث.
من جانبها، قالت تقارير إعلامية محلية إن عناصر من تنظيم داعش قامت بتفجير البئر 105 ضمن حقل "باي حسن" النفطي في محافظة كركوك.
وأوضحت أن عناصر التنظيم الإرهابي فجرت البئر 105 الواقعة ضمن حقل "باي حسن" قرب قضاء الدبس شمال غرب المحافظة، مشيرة -نقلا عن مصادر أمنية- إلى أن البئر تخضع لحماية سكان المنطقة ضمن عقود الحماية.
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