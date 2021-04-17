بعبوة ناسفة.. استهداف رتل للتحالف الدولي جنوبي العراق

استهدف تفجير اليوم السبت، رتلاً لوجستياً تابعاً للتحالف الدولي لمحاربة "داعش" قرب قاعدة جوية جنوبي العراق، لم يسفر عن ضحايا أو خسائر.

وفي تصريح لـ"دوت الخليج الإخبارية"، قال مصدر أمني إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة خلف قاعدة الإمام علي الجوية انفجرت على رتل للدعم اللوجستي مؤلف من شاحنات وسيارات تابع للتحالف للدولي".

وأضاف المصدر أن "التفجير لم يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتتعرض القوات الأمريكية والغربية الموجودة في العراق، بشكل شبه يومي، لتفجيرات وهجمات تتبناها مليشيات مسلحة موالية لإيران.

ورغم الاجراءات الأمنية والاحترازات التي اتخذتها السلطات العراقية، إلا مسلسل الاعتداءات على مصالح القوات الأمريكية وقوات التحالف متواصل.

ونهاية مارس/ آذار الماضي، جدد وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش دعمهم للسلطات العراقية في أعقاب زيادة الأنشطة الإرهابية للتنظيم.



وأعرب الوزراء، خلال اجتماع افتراضي عقد حينها بدعوة من وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويليامز، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وبمشاركة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن استيائهم من الهجمات التي تشنها المليشيات التابعة لإيران باستهداف مصالحهم في البلاد.

وأكدوا التزامهم الراسخ بـ"مواصلة التعاون الوثيق مع حكومة العراق ودعمها للحفاظ على الضغط اللازم على داعش، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق بهدف تعزيز أمنه".

وتشن مليشيات عراقية مسلحة، مرتبطة مع إيران، هجمات تصاعدت حدتها منذ مطلع العام الماضي، تستهدف مبنى السفارة الأمريكية في بغداد والمؤسسات التابعة فضلاً عن قواعد وأرتال التحالف الدولي.

