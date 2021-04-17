تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 17 أبريل 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم السبت 17 أبريل 2021، في تعاملات الصراف الآلي.

واستقرت أسعار العملات العربية، والأجنبية في سوق الصرف المصري، خلال تعاملات اليوم السبت.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

واستقر متوسط سعر الريال عند 4.166 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في بنكين؛ المشرق وبلوم مصر، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.153 جنيه للشراء، و4.188 جنيه للبيع.

استعادة النمو

وتتوقع مصر نسف آثار جائحة كورونا والعودة إلى معدلات النمو الاقتصادي التي سبقت الوباء بحلول 2022.

ووفق تقرير من مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، سيحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.9% في 2022، مقابل 3% متوقعة في 2021.

وكانت مصر، قد حققت نموا بنسبة 3.6% في 2020 و5.6% في 2019.

كما وصل إجمالي احتياطات النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 40.06 مليار دولار بنهاية 2020.

الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.54 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو18.70 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، اليوم السبت، نحو 4.253 جنيه للشراء، و 4.281 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، ثابتا عند نحو 51.79 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.



