رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس السوري باليوم الوطني

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس بشار الأسد بمناسبة اليوم الوطني لسوريا. كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس السوري، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



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