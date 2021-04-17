صادرات مصر غير النفطية تهزم كورونا.. 7.5 مليار دولار في 3 أشهر

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، السبت، عن زيادة الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 6% خلال الربع الأول 2021.

يأتي الارتفاع، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والقيود التي فرضها على الأسواق العالمية، وتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك.



وأوضحت جامع، في بيان أن الصادرات المصرية بلغت خلال الفترة 7 مليارات و438 مليون دولار، مقارنة مع 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأشارت إلى أن "هذه الزيادة الملموسة جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة".



بينما شهدت الواردات المصرية ارتفاعا طفيفا بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 16 مليارا و991 مليون دولار، مقارنة مع 16 مليارا و675 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البيان.



ولفتت الوزيرة المصرية، إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 1%، إذ بلغت قيمة العجز 9 مليارات و552 مليون دولار، مقابل 9 مليارات و685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إسماعيل جابر، إن أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري هي قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة.



وبلغت قيمة صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة، مليار و530 مليون دولار، ومواد البناء بمليار و353 مليون دولار، والصناعات الغذائية بـ 965 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بـ 739 مليون دولار.



وأشار إلى أن هناك خمس دول استحوذت أسواقها على 30.6% من إجمالي الصادرات المصرية، هي تركيا والولايات المتحدة والسعودية وإيطاليا ومالطا.



وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصرية، أشار جابر إلى Hن هناك 5 دول استحوذت على نسبة 42.1% من إجمالي الواردات المصرية من الخارج شملت الصين بقيمة 3 مليار و145 مليون دولار.



بينما جاءت الولايات المتحدة ثانيا بقيمة مليار و495 مليون دولار، والمانيا بقيمة 970 مليون دولار وروسيا الاتحادية بقيمة 855 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 689 مليون دولار.