بقذائف الهاون.. 5 إصابات بمليشيا الحشد بالعراق

أصيب خمسة عناصر من مليشيا الحشد الشعبي بالعراق جراء سقوط قذائف هاون على مقر تابع لها في محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن " 6 قذائف هاون سقطت على مقر الفوج حشد عشائري في قرية البو شهاب التابعة لقضاء داقوق بمحافظة كركوك، وأسفرت عن إصابة ثلاثة جنود من الجيش العراقي واثنين من عناصر الحشد".

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أعلن قائد عمليات الأنبار، ناصر الغنام، تدمير سيارة مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية بالمحافظة.

وقال الغنام في بيان وصل "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، إن "جهودا كبيرة بذلها أبطال الفرقة 1 اللواء الرابع، أثمرت عن الحصول على معلومات استخبارية تفييد بوجود سيارة "بيك أب" مفخخة لتنظيم داعش تم إعدادها لاستهداف القوات الأمنية".

وأضاف البيان أن "السيارة تم تفخيخها في أحد ملاجئ الطائرات بمطار الطبعات المدمر في صحراء الرطبة".

وتصاعدت هجمات تنظيم داعش الإرهابي بالعراق منذ مطلع العام الماضي، بعد تراجع نشاطاتها الإرهابية عقب خسارتها للمدن التي خسرتها في حروب التحرير ٢٠١٧.