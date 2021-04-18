ديبي يقترب من الفوز بولاية سادسة رئيسا لتشاد

اقترب الرئيس التشادي إدريس ديبي (69 عاما) من الفوز بولاية سادسة في الانتخابات الرئاسية وفق نتائج أولية نشرتها مفوضية الانتخابات.

وحقق ديبي، حسب المفوضية، تقدما كبيرا في انتخابات الرئاسة التي أجريت في 11 أبريل/ نيسان الجاري بما يقربه من تمديد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.



وقالت المفوضية إن ديبي فاز بالأغلبية في 50 من بين 51 منطقة أعلنت نتائجها حتى الآن، مشيرة إلى بقاء 61 منطقة أخرى.

ويعد إدريس ديبي أحد أطول الزعماء حكما في أفريقيا وهو حليف للقوى الغربية في القتال ضد الإرهاب في غرب ووسط القارة.





وشابت الفترة السابقة أعمال عنف وحملة صارمة شنتها قوات الأمن ضد المتظاهرين، والمرشحين الآخرين الذين ألمحوا إلى أن الانتخابات لن تكون حرة أو نزيهة، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وقالت الحكومة التشادية إنها ألقت القبض على عدد من الأشخاص بينهم زعماء سياسيون، كانوا يعتزمون شن هجمات تستهدف مقر لجنة الانتخابات ومراكز الاقتراع، وفقا لبيان وزارة الأمن العام والهجرة.