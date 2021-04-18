خشية هجمات.. واشنطن تدعو دبلوماسيين ببعثتها لمغادرة تشاد

دعت الولايات المتحدة دبلوماسييها غير الأساسيين في سفارتها بتشاد إلى مغادرة البلاد تحسبا لهجمات محتملة.
وتتزامن التحذيرات الأمريكية مع اقترب الرئيس التشادي إدريس ديبي من الفوز بولاية سادسة في الانتخابات الرئاسية، وفق نتائج أولية نشرتها مفوضية الانتخابات، السبت.
تلك النتائج رفضتها المعارضة، وألمحت إلى أن الانتخابات ليست حرة أو نزيهة، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وفي وقت سابق، حذرت تقارير أمنية أمريكية من انتقال مجموعات مسلحة عبر الحدود الليبية التشادية، وقالت السفارة الأمريكية في نجامينا: "تشير تقارير إعلامية إلى تحرك مجموعات مسلحة غير حكومية إلى تشاد من ليبيا واحتمال مواجهات مع الجيش التشادي".
وحددت تلك التقارير منطقة تحرك المليشيات المسلحة في شمال تشاد بالقرب من حدود النيجر وليبيا.
واعتبرت السفارة الأمريكية في ليبيا أن دخول متمردين مسلحين مؤخرًا إلى تشاد عبر الأراضي الليبية يؤكد الحاجة الملحة إلى توحيد هذا البلد.
وفي تغريدة لها على تويتر، تعهدت السفارة الأمريكية بأنها "ستواصل إشراك أصحاب المصلحة من الليبيين أو من العالم لدعم العملية السياسية التي ستتوج بانتخابات ديسمبر/كانون الأول المرتقبة".
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