"الاختيار 2" يتصدر تويتر مصر.. ماذا لو لم يخرج المصريون في 30 يونيو؟

تصدر هاشتاق "الاختيار 2 " قائمة الأكثر تداولا في موقع تويتر داخل مصر وعدد من الدول العربية، مع عرض الحلقة الخامسة من المسلسل.

وسردت الحلقة تفاصيلا موثقة ومشاهد واقعية من عملية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية والنهضة، صباح يوم 14 أغسطس/آب 2013.

واستعان صناع العمل بمشاهد واقعية لاعتصام الإخوان في ميدان رابعة، وعرضها مع مشاهد المسلسل، في محاولة لإظهار الصورة كاملة للمتابعين.

وشهدت الحلقة تحركات قوات الشرطة المصرية صباح يوم 14 أغسطس/آب 2013، إلى ميداني رابعة العدوية والنهضة، من أجل فض الاعتصام، بالتزامن مع عرض ما يحدث في عدد من محافظات الجمهورية بنفس التوقيت، والذي شمل حرق لعدد من الكنائس.

وشارك عدد من المغردين، من خلال تغريدات تضمنت صور وفيديوهات أظهرت إعادة لقطات من الحلقة، لاسيما أثناء فض اعتصام، ومشاهد أخرى لعناصر من المعتصمين يحملون السلاح.

علاوة على مشاهد تبرز تضحية قيادات التنظيم بشباب الإخوان، بعد أن تركوهم في ميدان رابعة خلال عملية الفض وهربوا.

ودشن رواد موقع تويتر هاشتاق "الاختيار 2"، الذي تصدر الموقع في مصر عقب انتهاء الحلقة، كما جاء في المركز الثاني ضمن الأكثر تداولا اسم بيتر ميمي (مخرج العمل).

وشارك دبلوماسيون وإعلاميون وفنانون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات عبر الهاشتاق، حملت إشادة واضحة بأحداث الحلقة الخامسة من المسلسل.

وفي تعقيبه، أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه "لا يمكن لأي مصري وطني محب لبلده وهو يشاهد حلقة اليوم من الاختيار2 إلا أن يتساءل ولو فى صمت ماذا لو لم يخرج الشعب فى 30 يونيو؟".

وتساءل زكي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "وماذا لو لم يستجب الجيش لمطالب الشعب؟، وماذا لو تم ترك الاعتصامات تتفاقم وتنتشر؟".

وأضاف مكملا تساؤلاته: "ماذا لو كانت الضغوط الدولية أسفرت عن عودة مرسى للحكم؟، وماذا لو لم تكن الشرطة قد عادت لتقف على قدميها بعد ضربة 2011؟".

وأردف: "الاجابات مرعبة، الحمد لله.. رحم الله شهداء الوطن والوطنية الأبرار".

الفنان المصري أشرف عبد الباقي والذي جسد في الحلقة الخامسة من المسلسل دور اللواء الشهيد محمد جبر، مأمور قسم شرطة كرداسة، قال :"مهما حاولنا تقديم جزء ولو بسيط مما حدث لشهداء مصر، لن نوفيهم حقهم ربنا يرحمهم جميعًا.. رحم الله شهداء الوطن".

وتضمنت الحلقة، لحظة الهجوم المسلح الذي استهدف قسم شرطة كرداسة في نفس لحظة فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس/آب 2013.

وغرد سالم محمد أحد رواد موقع "تويتر"، قائلا: "حلقة تاريخية حبست الأنفاس، وأثلجت الصدور، وبردت نار قلوب أهالي شهداء مصر والوطن العربي".

وأردف: "خلدت جرائم الإخوان، وحطمت إلى الأبد مظلومية رابعة، وأكدت أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هو هدية السماء إلى مصر الكنانة".

ومن جهته، أشاد الإعلامي يوسف الحسيني، بمسلسل "الاختيار 2"، قائلا: "إنه يتربع حتى الآن على قمة سباق الدراما الرمضانية".

ونبه الحسيني خلال تقديم برنامجه "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إلى أن "فض رابعة تم بكل الطرق الممكنة لضمان سلامة المعتصمين، وما يتم الترويج له من قبل هذه الجماعة هو كذب وتحريض مستمر على العنف والفوضى".

وبالتزامن مع عرض المسلسل، أطلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاق بعنوان "تحية لشهداء الوطن".

وشارك في العمل الذي يجسد بطولات رجال الشرطة المصرية مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، والعمل أخرجه بيتر ميمي، وكتب السيناريو هاني سرحان.

و30 يونيو هي الثورة التي أطاحت بتنظيم الإخوان الإرهابي من الحكم منتصف عام 2013، بعد مظاهرات حاشدة عمت البلاد مطالبة بعزل محمد مرسي والحفاظ على البلاد.