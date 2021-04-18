رغم آلاف الإصابات.. مظاهرات في الأرجنتين رفضا لقيود كورونا

خرجت عدة مظاهرات، السبت، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، للتنديد بالقيود الصحية الجديدة لوقف انتشار فيروس كورونا.

ولوح المتظاهرون بأعلام الأرجنتين مرددين شعارات مناوئة للرئيس ألبرتو فرنانديز.

واحتج المتظاهرون خصوصا على تعليق الدروس حضوريًا في المدارس لمدة 15 يوما، وهو قرار يدخل حيز التنفيذ، الإثنين، في العاصمة ومحيطها.

وكُتب على اللافتات التي رفعها المتظاهرون: "التعليم أساسيّ" و"لا لإغلاق المدارس".





وتتعلق القيود الجديدة بالعاصمة ومحيطها، أي أنها تعني 15 مليون من مجموع سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليون نسمة.

وفي بوينس آيرس، بلغت نسبة إشغال وحدات العناية المركزة 74.3% السبت، في مقابل 64.8% على المستوى الوطني.

ومن بين القيود المفروضة، حظر تجول ليلي من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي حتى 30 أبريل/نيسان.





وسجلت الأرجنتين 19 ألفا و119 إصابة جديدة بكورونا و80 وفاة السبت، لترتفع بذلك الحصيلة إلى أكثر من 2.6 مليون إصابة و59.164 وفاة.

وحتى الآن، تم تطعيم أكثر من 6.2 مليون شخص، بينهم 794,878 بالجرعة الثانية.