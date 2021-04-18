مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة بباريس

لقي 4 أشخاص مصرعهم في تحطم طائرة صغيرة شرق العاصمة الفرنسية باريس الأحد. والعام الماضي، تحطمت طائرة خفيفة تقل سياحًا على متنها، فوق جبال بيلدون شرقي فرنسا. يقع جبل بيلدون على حافة جبال الألب الفرنسية وأقرب مدينة كبيرة له هي مدينة جرينوبل.

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