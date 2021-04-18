5 أحداث تنتظرها أسواق العالم هذا الأسبوع.. موسم الأرباح

تنتظر أسواق العالم هذا الأسبوع 5 أحداث تلهب المؤشرات وقد تكشف عن مليارديرات جدد سواء في أوروبا أو أمريكا أو الصين

وتعلن هذا الأسبوع العشرات من الشركات من مجموعة واسعة من الصناعات عن نتائج ربع سنوية مع بدء موسم أرباح الربع الأول في وول ستريت.



وتتفوق الشركات على تقديرات الأرباح بهامش واسع بأكثر من 84٪، حتى الآن، ومع مرور أسبوع واحد، وفقًا لرفينيتيف.

وستظل البيانات الاقتصادية الأمريكية في بؤرة التركيز حيث يترقب المستثمرون المزيد من الإشارات حول قوة الاقتصاد، مع تصدر أحدث التقارير عن مبيعات المنازل ونشاط التصنيع جدول الأعمال.

وعلى صعيد آخر، تراقب الأسواق في أوروبا اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي لمزيد من التوجيه بشأن أسعار الفائدة والتحفيز، وفق منصة investing.

وهذه هي أهم الأحداث المهمة التي من المحتمل أن تؤثر على الأسواق.





1- نتفليكس وإنتل ورواد التكنولوجيا

هناك حوالي 80 شركة داخل مؤشر اس أند بي 500 تعلن عن أرباحها في الأسبوع المقبل، بما في ذلك 10 أسهم لدى مؤشر داو جونز، في ما سيكون أول أسبوع كبير من موسم أرباح الربع الأول.

كما سينصب معظم التركيز على نتفليكس "ناسداك:NFLX"، والتي من المقرر أن تعلن عن نتائجها المالية الأخيرة بعد جرس الإغلاق يوم الثلاثاء.

ووفقًا للتقديرات، من المتوقع أن يبلغ عملاق البث المباشر عن أرباح معدلة للسهم تبلغ 2.97 دولار على إيرادات تبلغ 7.14 مليار دولار.

وربما يكون من الأهمية بمكان أن تراقب وول ستريت عن كثب أرقام نمو المشتركين، والتي عادة ما تلعب دورا أكبر بكثير في كيفية تحرك أسهمها بعد الأرباح.

كما تدرج المكاسب من رواد التكنولوجيا مثل انتل (ناسداك:INTC) وأي بي ام (بورصة نيويورك:IBM) أيضًا على جدول الأعمال، وكذلك نتائج سناب (بورصة نيويورك:NYSE:SNAP) ولام ريسيرش (ناسداك:LRCX).





2- كوكاكولا وشركات الطيران

يتضمن تقويم أرباح هذا الأسبوع أيضا أسماء بارزة مثل كوكاكولا "بورصة نيويورك:KO"، وجونسون أند جونسون "بورصة نيويورك:JNJ"، وجامبل أند بروكتر "بورصة نيويورك:PG".

وتشمل الشركات الرائجة شركة تي أند ايه تي "بورصة نيويورك:T" وشركة فريزون "بورصة نيويورك:VZ" ولوك هيد مارتين "بورصة نيويورك:LMT" وشركة هارلي_دايفدسون "بورصة نيويورك:HOG" وهاليبرتون "بورصة نيويورك:HAL" وشركة هاني ويل "بورصة نيويورك:HON" و أمريكان إكسبريس "بورصة نيويورك:NYSE:AXP" وهي أيضًا من بين عشرات الشركات الكبرى التي أعلنت عن نتائجها.

كما تدرج أيضا الأرباح من شركات الطيران المتضررة مثل الخطوط الجوية الأمريكية "ناسداك:AAL" ويونايتد إيرلاينز "ناسداك:UAL" وساوث ويست ايرلاينز "بورصة نيويورك:LUV".





3- بيانات الإسكان الأمريكية

ستصدر الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين بيانات مبيعات المنازل القائمة لشهر مارس يوم الخميس المقبل حيث تشير التوقعات إلى أن التقرير سيظهر ارتفاع مبيعات المنازل القائمة بنسبة 0.9٪ لتصل إلى 6.18 مليون بعد انخفاض بنسبة 6.6٪ في فبراير.

كما ستقوم وزارة التجارة بعد ذلك بنشر تقرير عن مبيعات المنازل الجديدة، يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تظهر البيانات زيادة بنسبة 12٪ في مارس إلى 885000، بعد انخفاض حاد بنسبة 18.2٪ في الشهر السابق.





4- مؤشرات مديري المشتريات

من المقرر أن يصدر مؤشر أي إتش إس ماركت المركب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة لشهر أبريل الساعة يوم الجمعة المقبل، وسط توقعات بزيادة إلى 59.9 من قراءة 59.7 في مارس.

حيث ينظر إلى المؤشر، الذي يقيس الناتج المشترك لكل من قطاعي التصنيع والخدمات، على أنه دليل جيد للصحة الاقتصادية العامة.





5- اجتماع السياسة للبنك المركزي الأوروبي

من المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيحافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية المنخفضة القياسية في ختام اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

في حين ستقوم الرئيسة كريستين لاجارد بعقد مؤتمر صحفي بعد 45 دقيقة من إعلان سعر الفائدة، حيث يسعى المستثمرون إلى مزيد من القرائن حول وتيرة البنك المركزي في المستقبل لشراء السندات.

كما عزز البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات لمنع ارتفاع تكاليف الاقتراض من عرقلة اقتصاد المنطقة، ولكن الإشارات الأخيرة على التعافي السريع قد تثير تساؤلات حول متى سيبدأ في سحب الدعم.