المزارعون الأتراك يحصدون الفقر في عهد "العدالة والتنمية"

قفزت ديون المزارعين الأتراك إلى مستويات قياسية، خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، لتسجل 180 مليار ليرة.

ووفق ما ذكر دورسون آتش، النائب البرلماني عن حزب "الخير" المعارض، فإن "ديون المزارعين ارتفعت 72 ضعفًا على مدار 18 عامًا، من 2002 (عام صعود العدالة والتنمية لسدة الحكم) إلى 2020".

وقال إن "ديون المزارعين التي كانت 2.5 مليار ليرة تركية عام 2003، بلغت الآن 180 مليار خلال 18 عامًا".



وأوضح أن "عدد المزارعين، الذي بلغ 2 مليون و 800 ألف عام 2003، انخفض بمقدار 700 ألف".

وتابع " المزارع التركي وصل إلى طريق مسدود مع قرارات الرهن التي تفرض على ماشيته وحقله ومزرعته".

وزاد متهكمًا "في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن للخبز الجاف، يتقاضى الوزراء ثلاث وخمس رواتب، ويركبون سيارات فارهة تقدر بالملايين".

قطاع يحتضر



وتشهد تركيا أزمة تدفع بمؤشرات الزراعة في تركيا إلى أدنى مستوياتها، لتستمر السنوات العجاف لقطاع بات يحتضر جراء السياسات الخاطئة.

وحسب تقارير لوسائل إعلام محلية، فإن الممارسات الحكومية في هذا القطاع الحيوي باتت تقلق المزارعين وتستفز الشعب.

وشن أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، في وقت سابق هجومًا على أردوغان، لإهمال المزارعين حتى باتت أنقرة تعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها.

وقال أوغلو: "باتت أحوال المزارعين بالغة السوء بسبب تجاهل النظام لهم في ظل ارتفاع أسعار البذور، بشكل غير مسبوق، حيث زادت أسعار الشراء بشكل عام العام الماضي بنسبة 16.8%".



عدد المزارعين

على الصعيد نفسه، كشفت بيانات رسمية، في وقت سابق، عن تراجع أعداد العاملين بقطاع الزراعة التركي بنسبة 8.6%، في ظل تزايد معوقات الإنتاج.

جاء ذلك بحسب نشرة مراقبة التوظيف التي يتم إعدادها لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 مقارنة بالعام السابق 2019 وفقا لبيانات وكالة التوظيف التركية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ومؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية في تركيا.

والأرقام المعلنة أشارت إلى أن حوالي 54 ألف مزارع انسحبوا من مهنة الزراعة في عام واحد.



ويمر المزارعون الأتراك بأسوأ فترة في تاريخهم بفعل سياسات أردوغان التي دمرت أهم القطاعات الاقتصادية التركية بعد رفع أسعار مدخلات عمليات الزراعة وعلى رأسها سعر الوقود.

