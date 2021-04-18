طرد 20 دبلوماسيا.. روسيا ترد على خطوة التشيك

أعلنت موسكو مساء الأحد، تطرد 20 دبلوماسيا تشيكيا وتدعوهم لمغادرة البلاد غدا الإثنين.

وكانت الحكومة التشيكية قامت بطرد 18 دبلوماسيا روسيا تم التعريف عنهم على أنهم جواسيس.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نعرب عن احتجاجنا الشديد للسلطات التشيكية. سنتخذ إجراءات انتقامية ستجبر مرتكبي هذا العمل الاستفزازي على إدراك مسؤوليتهم الكاملة عن تدمير العلاقات الطبيعية بين بلدينا".

واستدعت الخارجية الروسية السفير التشيكي في موسكو.

وبالإضافة إلى طرد 18 دبلوماسيا روسيا أعلنت الاستخبارات المحلية في تشيكيا أنهم جواسيس لصالح جهاز الاستخبارات الروسي والمديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية (جي آر يو).



كذلك، أعلنت الشرطة التشيكية أنها تبحث عن رجلين يحملان جوازي سفر روسيين تتطابق هويتيهما مع المشتبه بهما في محاولة تسميم بغاز نوفيتشوك سيرجي سكريبال في سالزبوري ببريطانيا العام 2018، هما ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف.