مقتل 3 في حادث إطلاق نار "مستمر" بتكساس الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 3 على الأقل الأحد في حادث إطلاق رصاص "مستمر" في مدينة أوستن بولاية تكساس.
والجمعة، قُتل 8 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار بمدينة "أنديانابوليس" الأمريكية وفقا للشرطة.
وقالت الناطقة باسم الشرطة، جيني كوك، للصحفيين حينها، إنه تم العثور على جميع الضحايا في مكتب تابع لشركة فيديكس قرب مطار المدينة الدولي حيث أطلق مسلح النار.
والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عدد من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى الحد من أعمال العنف المسلحة.
وأعلن البيت الأبيض أن وزارة العدل ستصدر في الخطوة الأولى قانونا مقترحا للمساعدة في وقف انتشار ما يسمى "الأسلحة الخفية"، في غضون 30 يوما.
والأسلحة الخفيفة "الخفية" هي أسلحة تباع بدون أرقام تسلسلية أو معلومات تعريفية أخرى، ويشتري المجرمون أجهزة تحتوي على جميع المكونات والإرشادات تقريبا لصنع سلاح ناري في أقل من 30 دقيقة واستخدام هذه الأسلحة النارية لارتكاب جرائم.
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