الأرجنتين تضغط على نادي باريس.. وتتنكر لديون الدول الثرية

تضغط الأرجنتين على نادي باريس لإعادة التفاوض بشأن الديون المستحقة عليها بينما ترفض سداد ما استدانته من الدول الثرية في الوقت الحالي.

ويرفض نادي باريس أي مفاوضات مع الأرجنتين حتى تتوصل إلى اتفاق بشأن ديونها الضخمة لصندوق النقد الدولي.

في حين تسعى الأرجنتين إلى فتح مسار مفاوضات منفصلة مع نادري باريس وصندوق النقد الدولي، وفقا لما نقلته "بلومبرج" عن وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان.

تأجيل ديون الأثرياء

وقال جوزمان إن الأرجنتين تعمل على تأجيل أو إعادة تمويل مدفوعات الدين المرتقبة مع مجموعة الدول الثرية لتجنب "حدوث صدمة تضر بالاقتصاد في وقت يتعافى فيه".

وقال جوزمان إن جهود التوصل لاتفاق مع نادي باريس كانت معقدة، بسبب طلب المجموعة أن تتوصل الأرجنتين أولا لاتفاق مع صندوق النقد.

وتسعى البلاد لإعادة التفاوض على ديون بقيمة 45 مليار دولار مع صندوق النقد.

ومع ذلك، عبر جوزمان عن شكوكه حيال إمكانية التوصل لاتفاق بحلول مايو/ مايو المقبل، على الرغم من إحراز تقدم.

وقال إن ذلك "يتم، لكن قد يستغرق وقتا".

استعادة مسار التعافي

وقال جوزمان إن "الأرجنتين اليوم في وضع، يتعين علينا فيه أن نجرى مفاوضات من شأنها أن تسمح لنا بتأجيل سداد تلك الديون المستحقة أو إعادة تمويلها، ومن ثم نكون قادرين على رسم مسار لمواصلة التعافي الاقتصادي".

وقال إنها "مسألة وقت".

وكان المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الأرجنتينية، قد صرح أمس بأن الوزير يقوم بجولة أوروبية شملت كلا من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، لبحث إعادة هيكلة ديون الأرجنتين لصندوق النقد الدولي.

كما يعتزم الوزير زيارة موسكو خلال الأيام المقبلة، حيث سيلتقي بوزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف.

ويسعى الوزير للحصول على دعم من دول أخرى في المفاوضات التي تجريها بلاده مع صندوق النقد الدولي بشأن ديون البلاد.