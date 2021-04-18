موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. صراع الكهربائية وحلم المليار يورو

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
طرحت شركة تريومف دراجتها النارية Scrambler 1200 الجديدة، كما كشفت عن الموديل Steve McQueen الخاص، الذي تم إنتاج 1000 نسخة منه فقط.
تستعد شركة فولكسفاجن، للكشف عن حلم استثنائي لعملاق السيارات الألمانية، على هامش مشاركتها في معرض شنغهاي.. ما هو؟
رغم تحديات تفشي الجائحة على قطاع السيارات حول العالم، فإن شركة رينو تمتلك دافعا للتعافي بقوة وسط أشهر صعبة يفرضها كورونا.
مع تمدد نفوذ تسلا في سوق السيارات الكهربائية، بدأت شركات أوروبية في الاستعداد للحفاظ على حصتها من الكعكة.. فماذا فعلت دايملر؟
كشفت ستروين النقاب عن سيارتها C5 X، والتي تجمع بين العديد من السمات المميزة لموديلات الكومبي والصالون والكروس أوفر والكوبيه.
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