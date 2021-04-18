ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. تستعد هواوي الصينية لإطلاق شبكات الجيل السادس الـ G6 بسرعات خارقة قبل بداية العام 2030. أطلقت شركة "بانج & أولفسن" السماعة B&O Beosound Emerge الجديدة، التي تمتاز بتصميم على شكل كتاب ويصل سعرها إلى 898 دولارا. أطلقت شركة أولدوكيوب الحاسوب اللوحي iPlay 20S الجديد، والمصنف ضمن أفضل أجهزة "التابلت" للملاحة بفضل تطبيقات الـGPS وBeidou وGlonass. من أجل صحة الحوامل وكبار السن، أطلقت أبل تمرينات رياضية جديدة على خدمة اللياقة البدنية. أضافت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت خاصية جديدة إلى برنامج تصفح الإنترنت إيدج لتوفير بيئة أكثر أمنا للأطفال. أطلقت شركة نوكيا الهاتفين X10 وX20 الجديدين بواجهة Android One.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. شبكات G6 ومفاجأة نوكيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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