سفن سياحية تتحدى الفيروس.. "كوستا" تعود للبحر

رغم استمرار جائحة كورونا عبر الكثير من أنحاء العالم، مازالت صناعة السفن السياحية المتضررة بشدة تتطلع للعام المقبل بالفعل.
وتعهدت شركة "كوستا" للسفن السياحية الإيطالية الآن بإعادة سفنها إلى البحر المتوسط وشمال أوروبا في صيف 2022.
وأعلنت الشركة أن سفينة "كوستا توسكانا" الجديدة سوف تبحر في البحر المتوسط من أيار/مايو 2022 ومن المقرر أن تقدم رحلات سياحية تستمر أسبوعا وتتوقف في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وسوف تبحر "كوستا سميرالدا" التي تسير مثل شقيقتها السفينة توسكانا بالغاز الطبيعي المسال، في رحلات بحرية تستمر أسبوعا في غرب البحر المتوسط في صيف 2022.
ومن المقرر إرسال سفن كوستا ديليزيوسا وكوستا لومينوسا وكوستا ماجيكا إلى شرق البحر المتوسط، وفي الأساس حول اليونان. والسفينة السادسة التي سوف تبحر في جنوب أوروبا هي كوستا باسيفيك.
وسوف ترسل كوستا أربع سفن في شمال أوروبا في صيف 2022.
ومن المنتظر أن تبحر كوستا فورتونا في رحلات تستمر أسبوعين تصل إلى أيسلندا بين مناطق أخرى.
ولهؤلاء الذين يخططون لقضاء فترات أطول في عرض البحر، أعلنت الشركة أيضا أجزاء من جدول شتاء 2022/2023 .
وعلى سبيل المثال هناك رحلتان تستمران 50 يوما في سفينة كوستا لومينوسا بين جنوة وأمريكا الجنوبية، بما في ذلك رحلة إلى الأمازون.
ومن المقرر أن تنطلق كوستا ديليزيوسا في رحلة حول العالم تستمر ثلاثة أشهر في الثالث من كانون ثان/يناير 2023. وبالإضافة إلى الرحلات في المياه الأوروبية، هناك مقاصد أخرى تشمل البحر الكاريبي والخليج العربي.
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