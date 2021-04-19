كشفت سيات النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها إبيزا Ibiza، والذي يطل برتوش تصميمية جديدة على المقدمة والمؤخرة، مع تحسينات داخلية.
وأوضحت الشركة الإسبانية أن السيارة الجديدة تتميز من خلال أطقم العجلات الجديدة بقياسات 17 و 18 و 19 بوصة، وألوان الطلاء الجديدة، فضلا عن الاعتماد على تقنية LED في إضاءة السيارة الأمامية والخلفية.
وتزدان المقصورة الداخلية بأسطح ناعمة، وكسوات جديدة للمقاعد، وتصميم جديد لفتحات التهوية، والمقود متعدد الوظائف، الذي يمكن تغطيته بجلد نابا الفاخر.
وأجرت الشركة التابعة لمجموعة فولكسفاجن تحديثات على الأضواء المحيطية، كما يتوفر للسيارة شاشة لنظام الملتيميديا بقياس 9.2 بوصة، والذي يدعم خدمات الإنترنت ونظام التحكم بالأوامر الصوتية، مع ميزة دمج الهواتف الذكية عبر أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.
ويمتد برنامج دفع السيارة من قوة 80 حصانا/93 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 150 حصانا/250 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.
كما تتوفر نسخ الغاز الطبيعي والمعتمدة على ناقل حركة يدوي سداسي التعشيقات أو أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات الموديل الجديد من إبيزا.. لمسات سحرية لـ"سيات" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.