متاحف وحدائق الفاتيكان تستقبل السياح في هذا الموعد

أعلنت متاحف وحدائق الفاتيكان عن خطط لإعادة فتح أبوابها اعتبارا من الثالث من أيار/مايو.
وستسمح لمن يقيمون بالمنطقة بالحصول على لمحة نادرة لسقف كنيسة سيستين بدون الحشود المعتادة، فيما مازالت السياحة الإيطالية تعاني من الجائحة.
والآن بالكاد هناك أي سياح في روما بسبب قيود السفر المفروضة في إيطاليا. وفي أوقات ما قبل الجائحة، غالبا ما كانت تعني زيارة إلى متاحف الفاتيكان الطوابير والزحام المفرط والحراس الذين يحثون الجميع على التحرك.
وفي معرض الإعلان عن الخطط في الثامن من آذار/مارس، قال منظمو المتاحف في مدينة الفاتيكان إنه لأسباب تتعلق بالصحة العامة، لا يزال يجب حجز التذاكر مقدما من الموقع الإلكتروني الخاص بالمتاحف.
وبالإضافة لذلك سوف يتم إدخال عدد محدود من الضيوف.
كما أن موعد الفتح مشروط وسوف يتوقف في النهاية على معدلات الإصابة بفيروس كورونا في حينه. ومؤخرا تراجع منحنى الإصابة في إيطاليا بشكل طفيف ولكن بشكل عام مازالت الأرقام أعلى منه في أجزاء أخرى من أوروبا.
يشار إلى أن المتاحف في الفاتيكان هي بين أكثر الوجهات السياحية شهرة في روما.
وكانت قد أغلقت مجددا بعد فتح مؤقت في الموجة الثالثة التي حلت في أذار/مارس.
وارتفعت أرقام الزوار باطراد في السنوات الأخيرة إلى 6.7 مليون في 2019.
كما أن مبيعات التذاكر مصدر مهم للعائدات لدولة الفاتيكان .
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