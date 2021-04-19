كورونا طويل الأمد.. 6 علامات تحذير مبكرة والنساء أكثر إصابة

تسود حالة من القلق بشأن ما يسمى "كوفيد طويل الأمد" في إشارة إلى استمرار الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا المستجد لأسابيع أو شهور.

ورغم أن على الإنسان أن يحتفي بنجاته من الموت جراء الإصابة بفيروس كورونا، يعتقد عالم الأوبئة البريطاني، تيم سبيكتور، أن هناك علامات شائعة على إصابتك بـ"كوفيد طويل الأمد"، لا مانع من معرفتها، ولو على سبيل تفهم حالتك وعدم شعورك بالمفاجأة التي تكون ناجمة عن عدم العلم المسبق.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن العالم قوله: "إذا كنت تعاني من سعال مستمر وصوت أجش وصداع وإسهال وضيق في التنفس وضعف الشهية في الأسبوع الأول، فأنت أكثر عرضة مرتين إلى 3 مرات للإصابة بأعراض طويلة المدى". وحُددت أنماط البيانات هذه من قبل فريقه في دراسة Covid Symptom (أعراض كوفيد).

واكتشف الفريق أن "كوفيد طويل الأمد" من المرجح أن يؤثر على النساء أكثر من الرجال.





ونقلت الصحيفة عن نسرين آلون، الأستاذة المشاركة في الصحة العامة بجامعة ساوثهامبتون، خلال ندوة عبر الإنترنت استضافتها المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، إن "الإرهاق الشديد" كان أكثر الأعراض شيوعا لدى أولئك الذين يعانون من مرض "كوفيد طويل الأمد".

وتشمل قائمة الأعراض الأخرى المصاحبة للإصابة بـ"كوفيد طويل الأمد": السعال، ضيق التنفس، آلام في العضلات والجسم، ثقل أو ضغط في الصدر، طفح جلدي، تزايد نبضات القلب، الصداع، الإسهال، الشعور بالوخز.

وأوضحت أن "الميزة الشائعة جدا هي الانتكاس، حيث تشعر كما لو كنت قد تعافيت، ثم تعود الأعراض لك مجددا".

وبعد أن قضت فترة طويلة مع مرض "كوفيد"، قالت آلون: "إنها حلقة مستمرة من خيبة الأمل، ليس فقط لك، ولكن للأشخاص من حولك، الذين يريدونك حقا أن تتعافى".

أما بول جارنر، الأستاذ في كلية ليفربول للطب الاستوائي، فقال إنه "مرض غريب للغاية" جعله يشعر "بضرب متكرر في الشهرين الأولين".

وبعد 4 أشهر، قال جارنر إنه لا يزال يعاني من التعب المستمر.

وذكرت فالنتينا بونتمان، الباحثة الإكلينيكية في تصوير القلب والأوعية الدموية بمستشفى جامعة فرانكفورت، أن الفيروس يهاجم القلب والرئتين، والمرضى الذين يعانون من أمراض موجودة مسبقا يكونون أكثر عرضة للإصابة بأعراض قلبية.