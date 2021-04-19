كم مرة ذكر رمضان في القرآن؟

ذكر شهر رمضان المعظم في القرآن الكريم مرة واحدة في الآية رقم 185 من سورة البقرة.
وجاء في الآية القرآنية المشار إليها: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَان".
وتوضح هذه الآية الكريمة أهمية شهر رمضان بنزول كتاب الله فيه، الذي يفيض بالحكمة والمعجزات، فشهر رمضان تميز عن باقي الشهور بالتزام المسلم فيه بعبادة الله وطاعته بصيام النهار، وانتظار الأجر العظيم والثواب الجزيل.
ويشتمل الشهر المبارك على ليلة القدر وهي إحدى الليالي المباركة، والتي وصفها القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر, رمضان هو الشهر الوحيد التي تقام به صلاة التراويح، وهي من العبادات المرتبطة بالقيام, وقيام رمضان به خير من ألف شهر, وهو شهر يكثر فيه العطاء والجود والتسامح وفعل الخيرات.
ذكر كلمة الصيام
أما كلمة الصيام فقد ذكرت أكثر من مرة في القرآن الكريم، وفيما يلي أبرز الآيات القرآنية التي أوردتها:
- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (183) سورة البقرة
- (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (187) سورة البقرة
- (فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ البَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَـنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً) (26) سورة مريم
- (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (4) سورة المجادلة.
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