كم مرة ذكر رمضان في القرآن؟

ذكر شهر رمضان المعظم في القرآن الكريم مرة واحدة في الآية رقم 185 من سورة البقرة.

وجاء في الآية القرآنية المشار إليها: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَان".

وتوضح هذه الآية الكريمة أهمية شهر رمضان بنزول كتاب الله فيه، الذي يفيض بالحكمة والمعجزات، فشهر رمضان تميز عن باقي الشهور بالتزام المسلم فيه بعبادة الله وطاعته بصيام النهار، وانتظار الأجر العظيم والثواب الجزيل.

ويشتمل الشهر المبارك على ليلة القدر وهي إحدى الليالي المباركة، والتي وصفها القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر, رمضان هو الشهر الوحيد التي تقام به صلاة التراويح، وهي من العبادات المرتبطة بالقيام, وقيام رمضان به خير من ألف شهر, وهو شهر يكثر فيه العطاء والجود والتسامح وفعل الخيرات.





ذكر كلمة الصيام

أما كلمة الصيام فقد ذكرت أكثر من مرة في القرآن الكريم، وفيما يلي أبرز الآيات القرآنية التي أوردتها: