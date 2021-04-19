إطلاق النار الجماعي.. صدفة مؤسفة بأيام أمريكا الدامية في 2021

شهدت الولايات المتحدة 9 عمليات إطلاق نار جماعي منذ بداية العام الحالي، بما في ذلك حادثة العنف التي وقعت ليلة أمس في لويزيانا.

ووفقا لتعريف شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، فإن إطلاق النار الجماعي، حادثة يتعرض فيها ثلاثة أشخاص أو أكثر لهجوم بالرصاص - جرحوا أو قتلوا - في مكان عام، ما عدا منفذ الهجوم.



ولم يدخل ضمن تصنيف الشبكة عنف العصابات والمخدرات، والنزاعات المنزلية، وعمليات السطو التي تحولت إلى أعمال عنف.

وشهد شهر أبريل/نيسان الجاري صدفة مؤسفة حيث قتل 6 أشخاص وأصيب 5 في 3 حوادث خلال اليوم نفسه.

وجاءت أهم عمليات إطلاق النار الجماعية في 2021 كالتالي:

18 أبريل/نيسان: كينوشا بولاية ويسكونسن

قتل 3 أشخاص وأصيب اثنان جراء حادث إطلاق نار في مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن.

وتمكن المهاجم من الفرار من موقع الحادث ويشارك في عملية القبض عليه حوالي 100 عنصر في الأجهزة الأمنية، بينما نقلت وسائل إعلام عن محققين قولهم إنه من المحتمل أن يكون الهجوم قد تم على يد أكثر من شخص واحد.

18 أبريل/نيسان: أوستن بولاية تكساس



قتل 3 أشخاص على الأقل في مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، في ثاني حادث من نوعه يهز البلاد خلال اليوم نفسه.

18 أبريل/نيسان: لويزيانا



وفي ثالث هجوم من نوعه، أصيب 5 أشخاص بجروح خطيرة، مساء الأحد، بحادث إطلاق نار من سيارة قرب متجر خمور بولاية لويزيانا الأمريكية.

وذكرت محطة "كيه.إس.إل.إيه" التلفزيونية التابعة لمحطة "سي.بي إس"، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أن خمسة أشخاص وصلوا إلى مستشفى محلي بعد إطلاق النار عليهم في شريفبورت بولاية لويزيانا.

15 أبريل/نيسان: إنديانابوليس



قُتل ثمانية أشخاص بعد أن فتح مسلح النار على منشأة تابعة لشركة فيدكس في إنديانابوليس. ونقل أربعة آخرون أصيبوا بالرصاص إلى المستشفيات. وقال مسؤولون إن المسلح قتل نفسه في مكان الحادث. تم التعرف على المشتبه به على أنه براندون سكوت هول البالغ من العمر 19 عامًا. لا يزال الدافع وراءه الهجوم غير واضح

8 أبريل/نيسان: بريان، تكساس



قُتل شخص واحد، وأصيب خمسة آخرون خلال إطلاق نار في منشأة صناعية، في مدينة بريان بولاية تكساس. ألقي القبض على المسلح المشتبه به، لاري بولين، 27 عامًا، وهو موظف. وتم اتهام بولين بالقتل وخمس تهم بالاعتداء الجسيم ، لكن دوافعه لا تزال مجهولة.

22 مارس/آذار: بولدر، كولورادو.



في أواخر مارس/ آذار، قتل مسلح 10 أشخاص، بينهم ضابط شرطة، بعد أن دخل في محل بقالة في بولدر بولاية كولورادو، وأطلق النار بشكل عشوائي على المتسوقين. تقول الشرطة إن المشتبه به أحمد العليوي العيسى، 21 عامًا، اشترى سلاحًا قبل أقل من أسبوع من الهجوم. ووجهت إليه 10 تهم بالقتل من الدرجة الأولى.

16 مارس/آذار: أكورث وأتلانتا، ولاية جورجيا



قُتل ثمانية أشخاص، من بينهم ست نساء من أصل آسيوي، في ثلاثة منتجعات صحية في منطقة أتلانتا. بدأت الهجمات بالقرب من أكوورث في مقاطعة شيروكي، حيث قتل أربعة أشخاص. وبعد أقل من ساعة، قتلت أربع نساء في إطلاق نار في أتلانتا. وأصيب شخص واحد

وجهت لروبرت آرون لونج، 21 عاما، ثماني تهم بالقتل. وأثارت عمليات القتل قلق الجالية الأمريكية الآسيوية، التي واجهت عددًا متزايدًا من الهجمات خلال جائحة فيروس كورونا.

9 فبراير/شباط: بوفالو، ولاية مينيسوتا.



في أوائل فبراير/ شباط، قُتل شخص وأصيب أربعة في إطلاق نار في عيادة ألينا الصحية في بوفالو، بولاية مينيسوتا. واتُهم غريغوري بول أولريش، 67 عامًا ، بالقتل من الدرجة الثانية، وأربع تهم بمحاولة قتل من الدرجة الأولى، وحيازة عبوة ناسفة وحمل سلاح ناري بدون ترخيص.

9 يناير/كانون الثاني: شيكاغو وإيفانستون بولاية إلينوي.



قُتل خمسة أشخاص، بينهم شاب يبلغ من العمر 15 عامًا، وأصيب اثنان في إطلاق نار جماعي في شيكاغو وإيفانستون. وقُتل المشتبه به، جيسون نايتنجيل، 32 عامًا، بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.