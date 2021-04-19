أوكرانيا تطرد دبلوماسيا روسيا وسط تصاعد التوتر

أعلنت وزارة الخارجية أوكرانيا طرد دبلوماسي روسي وذلك في ضوء تصاعد التوتر بين الجارتين مؤخرا.

وكان نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفغيني ينين، قد قال الأحد إن كييف سترسل مذكرة بشأن طرد دبلوماسي روسي رفيع المستوى في السفارة الروسية، وتمهله مدة 72 ساعة لمغادرة الأراضي الأوكرانية، بدءا من 19 أبريل/نيسان.



ونقلت قناة "أوكرانيا 24" عن ينين قوله: "اسم عائلته تشيرنيكوف. سيتم إرسال المذكرة إلى السفارة الروسية صباح الغد".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت،السبت، عن استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني، فاسيلي بوكوتيلو، لإبلاغه سبب اعتقال القنصل الأوكراني في مدينة سان بطرسبورج.

وقالت السفارة الأوكرانية في موسكو، إن وزارة الخارجية الروسية استدعت القائم بالأعمال الأوكراني فاسيلي بوكوتيلو بسبب حادثة احتجاز القنصل الأوكراني في سان بطرسبورغ.

وأعلن مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، أن القنصل الأوكراني، ألكسندر سوسونيوك، اعتقل متلبسا في 16 أبريل/نيسان، في مدينة سان بطرسبورغ، خلال لقاء مع مواطن روسي تلقى منه معلومات ذات طبيعة سرية واردة في قواعد بيانات وكالات إنفاذ القانون وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.