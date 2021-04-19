أسعار النفط اليوم.. "الأخضر" يدعم "الأسود" في مواجهة الجائحة

ما بين الصعود والهبوط، لا تزال أسعار النفط في العالم رهينة مستجدات جائحة كورونا التي فرضت العديد من القيود على البشرية.

واستفادت أسعار النفط (الذهب الأسود) اليوم الإثنين، من تراجع سعر الدولار، الذي سجل أقل مستوى في شهر مقابل عملات أخرى.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية أمام ست من العملات المنافسة، 91.632 بالقرب من مستواه المتدني في الأسبوع الماضي عند 91.484، وهو مستوى انحدر إليه آخر مرة في 18 مارس/آذار 2021.

ورغم ارتفاع أسعار النفط بفضل تراجع العملة الخضراء، إلا أن مستجدات الجائحة حدت من المكاسب.

وتسود حالة من القلق في الأسواق العالمية، من تأثر الطلب جراء ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الهند ودول أخرى.



وبحلول الساعة 1353 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 32 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 67.09 دولار للبرميل، بعد صعوده حوالي 6% الأسبوع الماضي.

ووفقا لرويترز، ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 41 سنتا، أو 0.7%، مسجلا 63.54 دولار للبرميل بعد تقدمه 6.4% الأسبوع الماضي.

وفي ظل تسعير النفط بالدولار، فإن تراجع العملة الأمريكية قد ينشًط الطلب من حملة العملات الأخرى، وهو ما يعزز أسعار الخام.



لكن الأسعار تأثرت بإجراءات الإغلاق الجديدة الرامية لمكافحة تنامي إصابات فيروس كورونا في بلدان من بينها الهند.

أعلنت الهند عن زيادة غير مسبوقة في الإصابات اليوم ليصل الإجمالي إلى ما يزيد قليلا على 15 مليون إصابة، وهو ثاني أعلى مستوى في العالم بعد الولايات المتحدة التي سجلت حتى الآن أكثر من 31 مليون إصابة.

وقالت جيه.بي.سي الإستشارية "موجة الإجراءات الجديدة، من المستبعد أن تكون بصرامة ما شهدناه في مارس (آذار) 2020، عندما تراجع الطلب على البنزين وزيت الغاز/الديزل في ذلك البلد حوالي 60%، لكنها ستؤثر على استهلاك وقود النقل".