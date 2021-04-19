جراء كورونا.. برلمان إيران يعلق عمله أسبوعين

أعلن البرلمان الإيراني، الإثنين، تعليق عمله مؤقتا لمدة أسبوعين جراء ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كوورنا في البلاد.

وقال النائب أحمد أمير آبادي، إنه "بسبب الموجة الرابعة من إصابات فيروس كورونا وازدياد أعداد المصابين، سيغلَق البرلمان لمدة أسبوعين"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أميرآبادي فراهاني أن القرار يأتي تنفيذًا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وسيتم تعليق الجلسات العلنية للبرلمان اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وبحسب وكالة أنباء إيرنا، أشار فراهاني إلى أن نواب البرلمان سيتوجهون إلى دوائرهم بسبب تفشي الموجة الرابعة من فيروس كورونا في العاصمة طهران ومدن أخرى داخل البلاد.



وكان من المقرر استئناف جلسات البرلمان الإيراني لمدة 4 أسابيع بعد انتهاء إجازة عيد النوروز (رأس السنة الفارسية) لكن بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد فقد تغير هذا القرار.



وأوضحت وكالة "تسنيم" الإيرانية أنه بعد إعلان وزارة الصحة العاصمة طهران "منطقة حمراء"، وهو ما يعني ارتفاع معدلات التفشي بها بشدة، أمرت اللجنة التنفيذية بالبرلمان على الفور بالإغلاق المؤقت.

وتشهد إيران منذ أيام ارتفاعات قياسية في الإصابات والوفيات الجديدة بـ«كورونا»، وهو ما أدى إلى فرض إغلاقات مشددة في أنحاء البلاد.

وتسببت الموجة الرابعة من الإصابات في ضغوط هائلة على النظام الصحي، كما أن حملة التطعيم في البلاد لا تزال بطيئة للغاية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الإثنين، تسجيل 398 حالة وفاة و24 ألفاً و346 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى نحو مليونين و261 ألف حالة، والوفيات إلى 67 ألفاً و130 حالة.