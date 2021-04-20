ثروة ناصف ساويرس تقفز 300 مليون دولار في 13 يوما

قفزت ثروة الملياردير المصري ناصف ساويرس، 300 مليون دولار خلال أقل من أسبوعين، وفق قائمة "فوربس" الإثنين.

وقالت "فوربس" على موقعها الإلكتروني، إن القيمة الصافية لثروة ناصيف ساويرس بحلول اليوم الإثنين، بلغت 8.6 مليار دولار، ارتفاعا من مستواها البالغ 8.3 مليار دولار، والذي أعلنته المجلة في السابع من الشهر الجاري.

وفي تصنيف "فوربس" السنوي، جاء رجل الأعمال المصري ضمن قائمة أغنياء العرب، واحتل المرتبة 297 عالميا بثروة، فيما جاء في المرتبة الثانية عربيا رجل الأعمال الجزائري، يسعد ربراب، بثروة تبلغ 4.8 مليار دولار، واحتل المرتبة 589 في التصنيف العالمي.

ووفقا للمجلة، فإن ثروة الملياردير المصري الذي يعد فردا في واحدة من أغنى العائلات المصرية، قفزت من مستواها البالغ 5 مليارات دولار في أبريل العام الماضي.



وأشارت إلى أن أبرز استثماراته تضم 6% من شركة "أديداس" للملابس الرياضية، و5% في "ماديسون سكوير جاردن سبورتس" المدرجة في بورصة نيويورك، كما أنه يدير واحدة من أكبر شركات إنتاج الأسمدة النيتروجينية في العالم.

كما تشمل استثماراته شركة "أوراسكوم" للإنشاءات، بالإضافة إلى حصص ملكية في شركة الأسمنت "لافارج هولسيمم". هو أيضا عضو في مجلس الإشراف الخاص بـ"أديداس".

وقالت فوربس، في تقريرها الذي أصدرته أوائل الشهر الجاري إن قائمة العام الجاري لأغنى أغنياء العالم ضمت 24 عربيا، مقارنة مع 23 مليارديرا في 2020.