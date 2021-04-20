أمريكا ترحب بقرار السودان إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

رحب الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، بقرار السودان إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن قرار السودان إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، يعد خطوة تاريخية ستخلق فرصًا كبيرة لشعوب المنطقة.
وأقر مجلسا السيادة والوزراء في السودان قانونا يلغي تشريعا سابقا بشأن مقاطعة إسرائيل.
وقال وزير العدل السوداني على حسابه على تويتر، الإثنين، إن مجلسي السيادة والوزراء أجازا القانون.
وكانت وزارة العدل السودانية قد قدمت مشروع قانون يلغي تشريعا يعود إلى 1958 حول "مقاطعة إسرائيل"، إلى الحكومة، التي أقرته بدورها أوائل الشهر الجاري.
وفي غيبة المجلس التشريعي يحل مجلسا الوزراء والسيادة في السودان محل البرلمان وفق نص الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.
ووقع السودان وإسرائيل على اتفاق سلام في 23 أكتوبر/تشرين الأول ليصبح خامس دولة عربية تتخذ هذه الخطوة.
يذكر أن قانون مقاطعة إسرائيل كان قد سن عام 1958، ويقضي بحظر البضائع وجميع أنواع التعاون التجاري معها، وينص على عقوبات رادعة للمخالفين.
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