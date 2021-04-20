زودر ينسحب من سباق ميركل ويترك الملعب لأرمين لاشيت

أعلن رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي، ماركوس زودر، اليوم الثلاثاء، انسحابه من سباق الترشح لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وبهذا الانسحاب يترك زودر الملعب لرئيس الحزب الديمقراطي المسيحي، أرمين لاشيت، لخوض مغامرة المستشارية.
خطوة تأتي بعد ١٠ أيام من صراع غير مسبوق على بطاقة الترشيح، في الاتحاد المسيحي.
وقال زودر في كلمة ألقاها أمام برلمان ولاية بافاريا إنه "يقبل تصويت الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي المسيحي لصالح لاشيت".
وأضاف في كلمته التي طالعتها "دوت الخليج الإخبارية": "تم إلقاء حجر النرد: أرمين لاشيت هو مرشح الاتحاد المسيحي للمستشارية".
ولفت إلى أن "الحزب الديمقراطي المسيحي اجتمع يوم أمس، وقرر، وأنا أقبل القرار".
وأمس، صوتت الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي المسيحي لصالح تسمية لاشيت مرشحا للمستشارية بعد مشاورات استمرت ٦ ساعات.
وصوّت ٣١ عضوا في الهيئة لصالح لاشيت، مقابل ٩ لزودر، فيما امتنع ٦ عن التصويت، خلال الجلسة التي تابعتها "دوت الخليج الإخبارية".
وبانسحاب زودر، بات لاشيت مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار في الانتخابات المقررة في سبتمبر /أيلول المقبل.
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