بالتدليك والموسيقى.. ماليزيا تنتج أغلى ثمار الفاكهة في العالم

على مدى سنوات، كان 3 مزارعين ماليزيين يتقنون المزيج الصحيح من العناصر لنمو الشمام الياباني بنجاح في طقس ماليزيا الاستوائي الحار.

ويعد الشمام الياباني من أغلى ثمار الفاكهة في العالم.

وبعد التجارب المستمرة، بدأ المزارعون بالعاصمة الإدارية لماليزيا بوتراجايا، أخيرًا، ببيع ثمارهم الفاخرة من العمالة في السوق.





وقال سيه المدير والمؤسس المشارك لشركة Mono ، Seh Cheng Siang: "كل حبة تراها في مزرعتنا تشبه تقريبًا قطعة فنية واحدة، هذا هو أحد أهم المعايير ويصعب غالبًا صيانتها للتأكد من أنها تتمتع بمظهر جميل للغاية، علينا أن نتأكد من أن التغذية والري والأسمدة يجب أن تكون متسقة للغاية ودقيقة للغاية ".





ويقوم سيه وزملاؤه أيضًا بإجراء تدليك منتظم بقطعة قماش ناعمة أو قفاز يقال إنه يعزز النكهة. كما أنهم يعزفون الموسيقى الكلاسيكية للنباتات عبر مكبرات الصوت في البيوت الزجاجية، والتي يعتقدون أنها تحفز نموها.

وتنمو فاكهة الشمام في المناخات المعتدلة إلى حد ما، لذلك كان نموها في المناطق الاستوائية تحديًا لسي وفريقه. لقد تعلموا عملية زراعة الشمام الياباني من خلال عدة رحلات إلى المزارع اليابانية والتجربة والخطأ.





وأكد سيه ، الذي يزرع أيضًا عدة أنواع أخرى من الفاكهة في Mono: "نحن نواجه الكثير من التحديات ، مثل الطقس الحار جدًا ، وتركيب التغذية ، والدراية الفنية حول كيفية زراعة هذا البطيخ الياباني".

في أول حصاد رسمي لها ، باعت Mono حوالي 200 من 400 من فاكهة الشمام التي قاموا بزراعتها ، تم اختيار كل منها بعناية من قبل فريق Mono. في حدث أقيم في 10 أبريل

ويباع كل منهما مقابل 168 رينغيتًا (40.69 دولارًا) ، وهو ما يمثل حوالي ثلث السعر الذي تباع به الشمام المستورد من اليابان عادةً.

قالت الزبون إيلين تشاو: "من المثير للاهتمام معرفة أنه بصفتنا ماليزيين ، يمكننا بالفعل زراعة الشمام الياباني في ماليزيا نفسها".

وفقًا لموظفي Mono ، بفضل المبيعات عبر الإنترنت في الغالب ، تم بيع 200 قطعة شمام بالفعل.



