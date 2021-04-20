رمضان في القنوات التونسية.. تخمة من الدراما والكوميديا

تبث القنوات التونسية ككل شهر صيام، العديد من الأعمال التلفزيونية الدرامية والكوميدية، لكنها هذا العام تتسم بالكثافة.

وقد لاقت معظم الأعمال الدرامية والكوميدية التي بلغت نحو 15 عملا، نجاحا من قبل الجمهور التونسي المتعطش لأي عمل جديد، خاصة أن الإنتاجات التونسية تكون موسمية أي في الموسم الرمضاني فقط، ولعل أبرزها مسلسل "الفوندو" (في العمق)، ومسلسل "الحرقة"، و"أولاد الغول".



ويركز الجمهور التونسي اهتمامه بعد الإفطار على مشاهدة أبرز الأعمال الجديدة من خلال محاولته للإلمام بأحداث، وتفاصيل أكبر عدد ممكن من الأعمال، ففيما يتعلق بالمقالب المضحكة والمواقف الطريفة تقدم قناة "تونسنا" الخاصة سلسلة كاميرا خفية عنوانها "مع حمادي" بطلها الممثل الكوميدي التونسي المعروف حمادي غوار، وتعرض قناة "تلفزة تي في" برنامجا مماثلا يحمل اسم "تاكسي ماكش في ثنيتي" (تاكسي لست في طريقي).

قناة "نسمة" (المملوكة للمرشح لرئاسة تونس السابق نبيل القروي والقابع في السجن في قضايا فساد مالي) تعرض لمشاهديها سلسلة الكاميرا الخفية "مع أنجلينا"، كما تقدم قناة "التاسعة" سلسلة المقالب "السيرك".

وفي فئة الدراما تعرض القناة الوطنية الأولى، وهي إحدى القناتين العموميتين التابعتين لمؤسسة التلفزة التونسية، خلال الشهر الكريم مسلسل "الحرقة" الدرامي، الذي يتناول واحدة من أهم القضايا التي تشغل المجتمع التونسي وهي الهجرة غير النظامية والتي تحصد شهريا في تونس عشرات الأرواح غرقا في البحر الأبيض المتوسط.

وتبث القناة العمومية مسلسلا كوميديا عنوانه "عيشة فل"، ويلعب أدواره عدد من الممثلين والممثلات التونسيين المعروفين بلعب الأدوار الفكاهية ومنهم لطيفة القفصي، وخالد أبوزيد، و"عيشة فل" يقدم في صور ساخرة مشاكل العائلة التونسية وهمومها.

"كان ياماكانش" (كان ولم يكن) سلسلة كوميدية أخرى من نوع كوميديا المواقف تقدمها القناة الوطنية الأولى لمشاهديها خلال شهر الصيام هذه السنة، وهي سلسلة تروي قصص الواقع التونسي في زمن غابر منذ 3000 سنة خلت.

القنوات الخاصة تعرض هي الأخرى مجموعة متنوعة من المنتجات الدرامية والكوميدية التي يؤدي أدوارها فنانون تونسيون وأيضا عرب، فقناة "حنبعل" الخاصة تطالع مشاهديها بمسلسل كوميدي مشترك تونسي جزائري عنوانه "المليونير"، يروي قصة عصابة لصوص تسرق لتقرّ العدل بين المواطنين وتوزع ما تختلسه على المحتاجين.

"حنبعل" تقدم لمتابعيها أيضا العمل الدرامي "تركة"، الذي يستعرض حكاية عائشة وزوجها مدمن الخمر الذين تنقلب حياتهما رأسا على عقب بعد أن يرث الزوج تركة ضخمة، بينما "قرطاج بلوس" تبث الجزء الثاني من مسلسل درامي عنوانه "مشاعر"، بث الجزأ الأول 2019 وتوقف تصوير الجزأ الثاني السنة الماضية بسبب عدوى "كوفيد-19".

المسلسل إنتاج مشترك تونسي جزائري تركي، إذ أبطاله من تونس والجزائر ومخرجه التركي محمد كجك، ويروي حكاية فتاة جزائرية تفرّ إلى تونس هربا من الزواج بالإكراه ويساعدها رجل أعمال تونسي في تجاوز محنتها.

قناة "التاسعة" الخاصة تعرض العمل الدرامي "أولاد الغول"، والذي يروي قصة عائلة يتضح أن لربها ابن غير شرعي ويطرح مشاكل الإرث والأحقية به في هذه العائلة.





كما يتابع مشاهدو قناة "التاسعة" سلسلة فكاهية عنوانها "الجاسوس"، وهي حكاية تتمحور حول قضية خيانة الوطن، تقدم في حبكة تجمع بين الرومانسية ومشاهد الحب، يؤدي أدوارها عدد من الممثلين التونسيين المعروفين.

قناة "الحوار التونسي" الخاصة تعرض هي الأخرى مسلسلا دراميا يحمل عنوان "الفوندو" ويروي قصة شاب يسجن ظلما بتهمة القتل يخرج من السجن، ويكرس حياته لإثبات براءته.

القناة تقدم على طبق المشاهدة في رمضان هذه السنة أيضا سلسلة هزلية تحمل اسم "ابن خلدون"، تحكي حكاية عصابة مجرمة تحاول الإضرار بالبلاد يتصدى لها ثلاثة أصدقاء بشكل عفوي وعن غير عمد.

"تلفزة تي في" أعدت مسلسلين فكاهيين لرمضان هذه السنة هما "يحي الجي"، و"لا طاح لا دزّوه" (لم يسقط ولم يدفعه أحد)، كما تقدم قناة "نسمة" لمتابعيها بقية المسلسلين التركيين "المؤسس عثمان" التاريخي، و"نحبه وما نسلم فيه" (أحبه ولن أتخلى عنه) الرومانسي.