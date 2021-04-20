روسيا تطرد دبلوماسيين بلغاريين.. الرد بالمثل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها طردت دبلوماسيين بلغاريين رداً على طرد "صوفيا" دبلوماسيَين روسيَين في مارس/آذار الماضي.
وأفادت الوزارة الروسية بأنه تم استدعاء سفير بلغاريا لدى موسكو وإبلاغه بالقرار المتعلق بسكرتير الخدمة القنصلية والسكرتير الأول المكلف شؤون التجارة والاقتصاد في السفارة.
وقالت: "تأتي هذه الخطوة للرد على القرار الذي لا أساس له من الجانب البلغاري باعتبار موظفَين في السفارة الروسية في صوفيا من الأشخاص غير المرغوب فيهم".
وأصدرت السلطات البلغارية قرار الطرد هذا في مارس/آذار بعد اكتشافها شبكة تجسس لصالح موسكو اشتبه بتورط مسؤولين في وزارة الدفاع البلغارية فيها.
ولطالما أقامت بلغاريا علاقات اقتصادية وطيدة مع روسيا، لكن قضايا تجسس عدّة أثارت توترا بين البلدين منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وسبق أن طُرد 5 دبلوماسيين روس ومساعد تقني في السفارة.
وكثّفت روسيا والغرب في الأسابيع الأخيرة تبادل طرد الدبلوماسيين على خلفية التوتر.
وطردت موسكو 10 دبلوماسيين أمريكيين ردا على طرد واشنطن العدد نفسه من الدبلوماسيين الروس.
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