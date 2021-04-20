مزاد عالمي لدعم حملة 100 مليون وجبة.. مقتنيات نادرة بينها كسوة الكعبة

أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن إطلاق المزاد الفني الخيري الأكبر من نوعه، لدعم حملة 100 مليون وجبة.

وتطلق الحملة يوم 24 أبريل 2021 مزاداً فنياً خيرياً بحضور شخصي يعرض في دبي قطعاً فنية ومقتنيات نادرة تتصدرها قطعة من كسوة الكعبة المشرّفة الموشاة بالخيوط الفضية والمذهّبة، والمزينة بآيات من القرآن الكريم نسجت بخط عربي بديع مقدمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إضافة إلى العديد من القطع والمقتنيات النادرة التي يعود ريع بيعها بالمزاد لإطعام الطعام للمحتاجين في 30 دولة تشملها حملة 100 مليون وجبة.

كما تضم معروضات المزاد رسومات للرئيس الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، مثل لوحة السنونو ومخططها، وما ترمز إليه من فكرة التحرر والانعتاق إلى فضاءات أرحب.





رسم حي

كما يشهد المزاد عرضاً حياً لرسومات ينفذها الفنان البريطاني الهندي ساشا جفري، الذي أنجز أكبر لوحة في العالم على القماش بعنوان /رحلة الإنسانية/، المسجلة لدى جينيس للأرقام القياسية العالمية، والتي رسمها على مدى سبعة أشهر خلال جائحة كورونا.





ويشارك مع الفنان "جفري" عدد من الفنانين المتميزين إلى جانب الممثل الأمريكي العالمي ويل سميث الذي سيكون حاضراً لدعم فعالية المزاد الفني الخيري، وسوف يتم عرض الرسومات التي تم إنجازها للمزاد خلال الفعالية إلى جانب ملابس الفنان جفري التي أنجز فيها أكبر لوحة في العالم وتخصيص ريعها لدعم حملة 100 مليون وجبة.





أعمال مهمة

وتشهد الفعالية أيضاً عرضاً لمجموعة نادرة من الميداليات الذهبية والفضية التي صمم رسوماتها الفنان الإسباني بابلو بيكاسو، وكلّف حرفيين مختصين بتصنيعها له، ومنها ميداليات "الفارس" و"الوجه" و"جاكلين" و"رأس في قناع".

وتُعرض في المزاد العلني أيضاً لوحتا "البحّار" و"البيت الغربي" لديفيد هوكني، ولوحتا "بدون عنوان" و"وازو" للفنان الإسباني خوان ميرو، بالإضافة إلى مخططات رسم "بحث في الوجوه" للفنان الإسباني سلفادور دالي، ولوحة "زهرة ومزهرية" للفنان الفرنسي هنري ماتيس، ويمكن معرفة المزيد من المعلومات حول المزاد الفني من خلال الموقع الالكتروني الخاص بحملة 100 مليون وجبة www.100millionmeals.ae.





وتتعاون مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مع موبي العالمية للمزادات لتنظيم المزاد الفني الخيري العلني الذي يقام يوم السبت 24 أبريل في "ماندارين أورينتال جميرا" بدبي، الذي سيشهد عرض أعمال وقطع فنية نادرة لفنانين عالميين، مساندةً لجهود حملة "100 مليون وجبة" لإطعام ودعم المحتاجين في الدول الثلاثين التي تغطيها الحملة.





مزاد صامت

وتنظم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أيضاً مزاداً صامتاً عبر الموقع الإلكتروني لمزاد حملة 100 مليون وجبة، ويمكن لجميع الخيرين من مختلف أنحاء العالم والحريصين على توفير الدعم الغذائي للملايين من المحتاجين المشاركة في المزاد عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني للمزاد www.100millionmealsauction.com لفرصة المزايدة على 53 قطعة فنية فريدة أو تجارب حصرية أو إحدى المقتنيات الشخصية لمشاهير عالميين من 19 إلى 30 أبريل.

مقتنيات نادرة

وتعرض سلسلة المزادات الخيرية مقتنيات شخصية لقادة عالميين منهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرئيس الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، وأخرى من مشاهير عالميين مثل نجوم كرة القدم العالميين كريستيانو رونالدو ومسعود أوزيل ونيكولا أنيلكا، ونجم كرة المضرب الإسباني رفاييل نادال.





أعمال عالمية وتجارب حصرية

كما يعرض المزاد الفني الصامت لوحات وأعمال نادرة لفنانين عالميين مثل بابلو بيكاسو، وسلفادور دالي، وخوان ميرو، ومارك شاغال، وديفيد هوكني، وهنري ماتيس. كما تقدم المبادرة للجمهور فرصة المزايدة على الفوز بتجارب حصرية مثل حضور سباق فورمولا 1 الشهير في موناكو أو أبوظبي، أو مشاهدة الشفق القطبي في لابلند، أو قضاء عطلة في ريف توسكاني الإيطالية أو طبيعة آيسلندا أو السفاري الإفريقية، أو اختبار تجربة انعدام الجاذبية والطفو في الفراغ على طريقة رواد الفضاء.





حملة 100 مليون وجبة

وتمثل حملة "100 مليون وجبة" تتويجاً نوعياً لمبادرات العمل الإنساني التي تطلقها وتنفذها دولة الإمارات، وترسخ ريادتها العالمية كدولة للإنسانية والعطاء، ومساهم أساسي في الجهود العالمية لمواجهة التحديات الإنسانية الملحّة.

وتندرج حملة 100 مليون وجبة تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي انطلقت في عام 2015 كمظلة حاضنة لـ 33 مؤسسة إنسانية ومجتمعية وتنموية معنية بإرساء ثقافة العمل الإنساني والإغاثي والخيري والتنموي ونشر الأمل بفضل برامج ومشاريع متنوعة تركز على الدول الأقل حظاً والفئات المحتاجة والمحرومة في المجتمعات الهشَّة.

وتأتي مبادرة "100 مليون وجبة" ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية وهو أحد المحاور الرئيسية الخمسة التي تشكل مرتكزات عمل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تمد يد العون والمساندة للملايين في أكثر من 108 دول حول العالم دون تمييز بين عرق أو دين أو منطقة جغرافية.



